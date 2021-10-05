"Ощадбанк" прекратит продлевать действие истекших карт переселенцев с 1 января

Платежные карточки внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина (до 31 декабря), не будут блокироваться до 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба государственного "Ощадбанка".

В то же время в финучреждении подчеркивают, что в дальнейшем автоматического продления срока действия карт больше не будет.

"Начиная с 1 января 2022 года "Ощадбанк" прекратит автоматическое продление срока действия платежных карточек ВПО", – подчеркивается в сообщении.

В банке напомнили, что "Ощадбанк" перевыпускает карточки по графику и доставляет их к своим отделениям.

"Если вы получили SMS от "Ощадбанка", то перевыпущенная карта уже в отделении. Дата и время, когда ее нужно забрать, указана в тексте SMS. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой карточкой только до 31 декабря 2021 года (включительно)", – подчеркивают в банке.

Как сообщалось, в августе "Ощадбанк" продлил действие истекших карт переселенцев до октября.