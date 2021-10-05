"Укргаздобыча" отчиталась о падении добычи газа с начала года на 4,8%

АО "Укргаздобыча" за 9 месяцев 2021 года добыла 10,2 млрд кубометров природного газа, что на 4,8% или 0,52 млрд кубометров меньше, чем за аналогичный период года.

Как сообщает пресс-служба компании, при этом отпуск газа за январь-сентябрь 2021 года уменьшился также на 4,8% или 0,48 млрд кубометров – до 9,65 млрд куб. м.

В том числе в сентябре "Укргаздобыча" добыла 1,12 млрд куб. м природного газа ("минус" 2,69%, или 31 млн куб. м к показателю аналогичного периода прошлого года), а отпуск газа составил 1,06 млрд куб. м ("минус" 2,83% или 31 млн куб. м).

"Компания продолжает реализовывать стратегию наращивания ресурсной базы "Нафтогаза". По результатам геологоразведочных работ прирост запасов газа с начала года составляет более 3,6 млрд куб. м, а прирост ресурсов газа – 9,2 млрд куб. м", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, государственная "Укргаздобыча" за 8 месяцев текущего года добыла 9,08 млрд кубометров природного газа, что на 5% или на 485 млн кубометров меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом отпуск газа (поставки без учета объемов, использованных для технологических нужд) за 8 месяцев уменьшился на 5% или 452 млн кубометров – до 8,58 млрд куб. м.

Напомним, по данным Оператора ГТС, валовая добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,74 млрд куб. м, сократившись на 4,4%, по сравнению с 2019 годом.