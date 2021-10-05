Госэкоинспекция зафиксировала ряд нарушений у компании "Рудомайн" в Кривом Роге

Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) в рамках проведенной внеплановой проверки ООО "Рудомайн" (Кривой Рог Днепропетровской области), занимающегося добычей железных руд в регионе, зафиксировала ряд нарушений природоохранного законодательства.

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Интерфакс-Украина.

При этом уточняется, что внеплановая проверка ООО "Рудомайн" проводилась на основании обращения физического лица.

Специалисты ГЭИ при проверке компании зафиксировали, в частности, невыполнение условий заключения ОВД (оценка воздействия на окружающую среду) в части проведения взрывных работ при минимальной скорости; несоответствие заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы по обоснованию размера санитарно-защитной зоны для участка №2 карьера "Южный" фактическому состоянию предприятия по показателям производительности карьера.

Кроме того, необеспечение предоставления достоверной информации с учетом всех видов выбросов загрязняющих веществ, включая пыль, при проведении массовых взрывов, в процессе подготовки отчета по ОВД; материалы инвентаризации выбросов загрязняющих веществ и разрешение на выбросы в атмосферный воздух не соответствуют фактическому состоянию; неосуществление мер по уменьшению объемов выбросов загрязняющих веществ, в том числе предусмотренных городской экологической программой.

Указано также на непредоставление документов для постановки на государственный учет объекта, который оказывает или может оказать вредное воздействие на здоровье людей и состояние атмосферного воздуха; необеспечение в процессе подготовки отчета по ОВД достоверной информации в части использования коэффициента, учитывающего влажность материала.

"Должностные лица ООО "Рудомайн" уже привлечены к административной ответственности. В ближайшее время ГЭИ представит предписание по устранению выявленных нарушений", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщалось, ГЭИ в середине сентября начала внеплановую проверку ООО "Рудомайн" из-за значительного количества жалоб на запыление.

Внеплановая проверка ООО "Рудомайн" продолжалась 10 дней.

ООО "Рудомайн" зарегистрировано в мае 2010 года. Основной вид деятельности - добыча железных руд. По данным компании, она активно работает на территории Украины, СНГ и Европы. Начиная с 2005 года ею было переработано более 20 млн тонн некондиционных руд Криворожского железорудного бассейна.

По данным Единого госреестра юрлиц на сентябрь 2021 года, в собственности компании "АРДК Майнинг Эссет Менеджмент Холдинг Лтд" (Кипр) находится 100-процентная доля ООО "Рудомайн". Конечный бенефициар - гражданин Кипра Андреу Катя.

Ранее владельцем ООО "Рудомайн" являлась компания "Фернандо Трейдинг Лтд." (Вест-Индия) с конечным бенефициаром - физлицом-резидентом Анатолием Медведевым.

Уставный капитал ООО - 19,18 млн грн.