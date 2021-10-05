"Укртрансгаз" упростит таможенное оформление газа в хранилищах

Оператор газохранилищ Украины АО "Уктрансгаз" и Государственная таможенная служба договорились об информационном сотрудничестве с целью повышения удобства работы украинских и иностранных заказчиков услуг хранения природного газа.

Соглашение предусматривает построение взаимодействия между IТ-системами организаций и автоматизацию процессов по оформлению таможенных деклараций при переводе природного газа в/из режима "таможенный склад", сообщает пресс-служба компании.

"Конечной целью проекта станет налаживание полного электронного документооборота между сторонами. Информационное сотрудничество существенно повысит скорость обработки данных и, соответственно, удобство работы украинских и иностранных заказчиков услуг хранения природного газа", – отмечается в сообщении.

Планируется, что введение электронного взаимодействия будет включать в себя несколько этапов автоматизации. После первого Оператор газохранилищ Украины сможет осуществлять верификацию таможенных деклараций заказчиков услуг при отборе природного газа с "таможенного склада". Обмен информацией будет происходить в онлайн-режиме с использованием специальных криптографических средств защиты информации. Это уменьшит влияние человеческого фактора и объем бумажного документооборота.

На втором этапе проекта запланирована автоматизация документооборота между Оператором газохранилищ и Таможенной службой, что позволит предоставлять периодическую отчетность и товаросопроводительные документы для осуществления таможенного оформления в электронном виде.

"Соглашение с Государственной таможенной службой – начало масштабного проекта, который в перспективе коренным образом изменит весь процесс декларирования газа и работу наших заказчиков в режиме "таможенный склад", – отметил и.о. гендиректора "Укртрансгаза" Сергей Перелома.

Как сообщалось, по данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.