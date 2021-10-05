Заместителю гендиректора "Киевзеленбуда" сообщили о подозрении в присвоении имущества
Об этом говорится в сообщении Киевской прокуратуры.
Следствием установлено, что между КО "Киевзеленстрой" и частным обществом был заключен договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту благоустройства Куреневского парка в Подольском районе.
В дальнейшем один из заместителей генерального директора, получив от подрядной организации акты приема выполненных строительных работ, а также иные финансовые документы о подряде, достоверно зная о том, что указанная в них стоимость использованных материалов и изделий является завышенной, действуя в интересах подрядной организации, подписал указанные документы и передал их на выполнение.
Согласно заключению комплексной комиссионной судебной товароведческой и судебной экономической экспертизы, столичному бюджету нанесен ущерб на сумму около 800 тыс. грн.
Досудебное следствие в уголовном производстве продолжается.