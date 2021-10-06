Нацбанк приостановил лицензии 10 финансовых компаний

Национальный банк Украины применил к двум ломбардам и 10 финансовым компаниям меры воздействия в виде временной остановки всех лицензий. Указанные учреждения не предоставили регулятору отчеты независимого аудитора за 2020 год.

Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 1 октября 2021 года.

Так, лицензии на предоставление финансовых услуг временно остановлены таким ломбардам:

ПТ "Ломбард "Кузьмин и Кузьмин "Евроком" (ЕГРПОУ 23403367);

ПТ "Ломбард Бычков и Шешуков" (ЕГРПОУ 34402830).

Временно остановлены все лицензии на предоставление финансовых услуг таким 10 финансовым компаниям:

ООО "Вириди-Люкс" (ЕГРПОУ 43086971);

ООО "ФК "Воу Кредит" (ЕГРПОУ 42307098);

ООО "Кешью" (ЕГРПОУ 40885016);

ООО "Кейс Фактор" (ЕГРПОУ 41904469);

ООО "ФК "Манистрим" (ЕГРПОУ 41971996);

ООО "ФК "Финтренд ЮА" (ЕГРПОУ 43450984);

ООО "ФК "Стронг" (ЕГРПОУ 39439692);

ООО "ФК "Финанс Эксперт" (ЕГРПОУ 39637380);

ООО "ФК "Амстерс Финанс" (ЕГРПОУ 42891901);

ООО "Арт Финанс" (ЕГРПОУ 38360810).

На этом же заседании было принято решение о применении мер воздействия в виде временного приостановления лицензий на осуществление деятельности по предоставлению гарантий двух финансовых компаний, нарушающих требования законодательства по выполнению обязательных финансовых нормативов:

ООО "ФК "Финанс Эксперт" (ЕГРПОУ 39637380);

ООО "ФК "Факторинг Альфа" (ЕГРПОУ 41733810).

Решение о применении мер воздействия вступают в силу с 4 октября 2021 года.

С указанной даты и до принятия Национальным банком решения о возобновлении действия лицензий и указанные компании теряют право:

заключать договоры (продлевать срок действующих договоров об оказании финансовых услуг с клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии и действие которых временно приостановлено;

заключать договоры (вносить изменения в действующие договоры) о предоставлении финансовых услуг, имеющих как следствие увеличение их обязательств перед клиентами по виду финансовых услуг, на осуществление которых были выданы лицензии.

В то же время временное приостановление лицензий не освобождает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по ранее заключенным договорам.

Компаниям, к которым применены меры воздействия за непредоставление отчета независимого аудитора за 2020 год, необходимо устранить нарушения и подать Национальному банку отчет независимого аудитора за 2020 год до 1 ноября 2021 года. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

Компаниям, к которым применены меры воздействия за нарушение финансовых нормативов, необходимо устранить нарушения до 15 ноября 2021 года и подать регулятору отчет об устранении нарушений и документы, которые это подтверждают.

В то же время Национальный банк возобновил лицензии на предоставление финансовых услуг ООО "Вольтер Капитал" (ЕГРПОУ 39923000) и ПТ "Ломбард Павленко и компания" (ЕГРПОУ 23542488), поскольку финансовые учреждения устранили нарушения, о чем было принято соответствующее решение на заседании Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг 1 октября 2021 года.