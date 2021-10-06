Украина засеяла озимыми 44% от прогноза

По состоянию на 4 октября 2021 года Украина засеяла озимыми зерновыми культурами 3,5 млн га, или 44% к прогнозу. Лидерами по темпам сева озимых зерновых культур аграрии Сумщины, которые посеяли 94% прогнозируемых площадей, Полтавщины и Волыни 86% и 82% соответственно.

Об этом говорится в сообщении Минагрополитики.

Пшеницы посеяно 3,1 млн га, или 46% к прогнозу.

Ячменя посеяно 252 тыс. га, или 25% к прогнозу, а аграрии Волыни его сев уже завершили. Близки к завершению сельскохозяйственные товаропроизводители Сумщины и Тернопольщины.

Ржи посеяно 106 тыс. га, или 66% к прогнозу. В Винницкой, Николаевской и Херсонской областях ее сев уже завершили.

Кроме того в Украине посеяно 988 тыс. га озимого рапса, что составляет 96% к прогнозу. Полностью завершили сев рапса аграрии 16 областей.

Близки к завершению также Киевщина, Кировоградщина и Львовщина.

Как сообщалось со ссылкой на Государственную службу статистики, посевные площади озимых зерновых под урожай 2021 года составили 7,97 млн га, что на 4,9% больше посевных площадей под урожай 2020 года. В разрезе зерновых культур озимой пшеницей было засеяно 6,71 млн га, озимым ячменем – 1,08 млн га, рожью – 166,8 тыс. га. Помимо того площади под озимым рапсом под урожай 2021 года составили 1,01 млн га.