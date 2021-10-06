В Украине зафиксировали 12 662 новых случая заболевания COVID-19

На утро 6 октября в Украине зафиксировали 12 662 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 186 детей и 271 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 3 745 человек, умерло 320 пациентов, выздоровело – 4 630. Кроме того, совершили 135 559 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 163), Одесской (1 076), Днепропетровской (964), Киеве (792) и Запорожской (783) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 482 518 человек, выздоровело – 2 273 382, летальных случаев зафиксировали 57 526, также провели 13 058 358 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 300 774 человек, за прошедшие сутки – 117 234. Полностью иммунизированы 5 879 300 украинцев.

Днем ранее, 5 октября, сообщали о 9 846 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 4 октября – о 4 821 новом случае.