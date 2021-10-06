"Схемы" опубликовали видео нападения на журналистов при участии главы "Укрэксимбанка". ВИДЕО

Редакция программы расследований "Схемы" восстановила видео, удаленное сотрудниками "Укрэксимбанка" во время нападения на журналистов проекта в кабинете главы правления банка Евгения Мецгера.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Камерам удалось записать инцидент. В частности, зафиксированы указания Мецгера забрать у съемочной группы технику, забрать кассеты и удалить материал.

"Володя, выруби его, пожалуйста, чего он тут ходит?", – говорит глава правления государственного банка, увидев, что оператор продолжал снимать его реакцию на вопрос журналиста.

Кроме того, в видео видно, что журналистов закрыли в помещении и не выпускали. Видно, как один из подчиненных Мецгера вырывает камеру из рук журналиста, а также как скрутили и повалили оператора. Как отметили позже журналисты, это был Игорь Тельбизов – директор департамента банковской безопасности "Укрэксимбанка".

Отмечается, что редакция программы готова предоставить правоохранительным органам все восстановленные записи.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" совершили нападение в государственном банке "Укрэксимбанк" во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером в его кабинете. Главе банка не понравился один из вопросов, касающийся будущего расследования. Мецгер приказал охране забрать камеры, удалить записи. При этом сотрудники финансового учреждения применили физическую силу к журналисту и оператору, отобрали технику и удалили видео.

Журналисты и представители редакции, которые прибыли на место события, вызвали полицию и написали заявление о препятствовании журналистской деятельности. В полиции Киева сообщили, что проводятся необходимые следственные действия, а также начато уголовное производство по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.

Позже пресс-служба "Укрэксимбанка" обнародовала свою позицию относительно случившегося. По мнению банка, журналист "поставил ряд вопросов относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка, которую банк получил в процессе их обслуживания и правоотношений" и "без какого-либо обоснования высказал предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений". В "Укрэксимбанке" посчитали, что эта информация является банковской тайной и "были вынуждены прекратить дальнейшее проведение интервью". Журналистам предложили направить запросы в пресс-службу на все интересующие их вопросы. Кроме того, банк пригрозил журналистам заявлениями в правоохранительные органы.