"Ощадбанк" снизил ставку по кредиту для "Нафтогаза" на 2 миллиарда до 12% годовых

Министерство экономики подготовило проект распоряжения Кабинета министров о согласовании дополнительного соглашения к кредитному договору между "Ощадбанком" и НАК "Нафтогаз Украины" 2009 года, обеспеченному госгарантией.

Отмечается, что сумма задолженности по этому кредитному договору составляет 1,97 млрд грн, передает Finbalance.

Срок погашения задолженности заканчивается 24 декабря 2024 года.Полученные деньги были направлены для расчетов за импортный газ.

Отметим, что до 1 июня действовала процентная ставка 12% в гривне, со 2 июня она уже составляла 16,5%.

"По результатам переговоров между АО "Ощадбанк" и НАК "Нафтогаз Украины" была достигнута договоренность относительно внесения изменений в указанный кредитный договор в части продолжения действия сниженной процентной ставки за пользование кредитными средствами на уровне 12% годовых в гривне на 183 дня от даты подписания дополнительного договора", – пояснили в Минэкономики.

Напомним, в апреле Кабмин уже согласовывал смнижение ставки по указанному кредиту с 16,5% до 12% на срок 183 дня.