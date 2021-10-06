Пять стран Евросоюза призвали расследовать резкий рост цен на газ

Франция, Испания, Греция, Чехия и Румыния призвали Евросоюз немедленно принять меры для смягчения удара от стремительно растущих цен на газ и расследовать причину этого.

Как сообщает Bloomberg, министры финансов этих стран опубликовали совместное заявление с просьбой ЕС разработать набор инструментов для "немедленного реагирования на резкий скачок цен", передает Европейская правда.

Они призвали провести расследование на рынке газа, а также заявили, что блок должен координировать закупки, чтобы "увеличить нашу переговорную силу". Также, по мнению министров, Евросоюзу следует пересмотреть рынки электроэнергии.

Европейские правительства пытаются отреагировать на резкий скачок цен на газ, который грозит погрузить население в энергетический дефицит, спровоцировать инфляцию и подорвать пост-коронавирусное восстановления.

Еврокомиссия, исполнительный орган блока, на следующей неделе собирается опубликовать комплекс мер, которые национальные правительства могут предпринять, чтобы ослабить влияние высоких цен.

Ранее сообщалось, что утром 6 октября цены на газ в Европе взлетели до $1600 за тысячу кубометров.

Как сообщалось, с начала прошлой недели спотовые цены на газ в Европе впервые превысили $1000 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь.

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Таким образом, цены на газ в Европе официально преодолели предыдущий исторический максимум марта 2018 года, когда Европу накрыл холодный фронт "Зверь с Востока". Рекорд был установлен 1 марта 2018 года – 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.