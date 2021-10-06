С начала налоговой амнистии в бюджет поступило 3 миллиона, – Гетманцев

В рамках налоговой амнистии, которая стартовала 1 сентября, в госбюджет поступило 3 млн грн.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в Telegram.

"Докладываю по налоговой амнистии. На сегодня задекларировано уже 56,5 млн грн в разных валютах. Сбор в бюджет составил почти 3 млн", – отметил он.

Ранее Гетманцев сообщал, что за первые три недели в рамках налоговой амнистии через банки задекларировали 33 млн грн, при этом в бюджет поступило 1,6 млн грн доплаченных налогов.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.