Розничные сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

Розничные сети АЗС с 5 на 6 октября подняли цены на бензины и дизельное топливо. Рост цен стал результатом корректировки в начале недели стоимости топлив в соответствии с постановлением правительства о предельной торговой наценке.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 30 копеек до 30,29 грн/л, А-95 – на 10 копеек, до 30,99 грн/л, а дизельное топливо – на 40 копеек, до 29,59 грн/л. В сети AMIC цены на все виды топлива выросли в среднем на 8-9 копеек за литр.

SOCAR повысила стоимость дизельного топлива на 1 грн – до 33,98 грн/л.

Такие сети как "Овис", Prime, "Аавтопорт", "Кворум", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1,8 грн/л.

Как сообщалось, утром в понедельник Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.