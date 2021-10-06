В Мариупольском порту планируют построить контейнерный терминал

В порту Мариуполя на территории бывшего углепогрузочного комплекса хотят построить современный контейнерный терминал.

Об этом сообщил руководитель госпредприятия "Мариупольский морской торговый порт" Игорь Барский во время международной выставки NewPort, передает Интерфакс-Украина.

"В долгосрочной перспективе у нас мечта: территорию бывшего углепогрузочного комплекса морского порта превратить в современный контейнерный терминал", – сказал он.

Барский напомнил, что с 2015 года контейнеропоток в Азовском море остановлен полностью. Контейнерные линии перестали осуществлять судозаходы в Азов после наложения на Крым европейских и американских санкций.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть контейнеропоток в Азов. Нас в этом вопросе поддерживают город, область, Министерство инфраструктуры. Это сложная задача, но разрешимая", – отметил глава госпредприятия.

По его словам, в настоящее время порт имеет предпроектные проработки данного терминала, в перспективе будет заказано ТЭО.

"Сейчас мы занимаемся ликвидацией погрузочного комплекса, продаём оборудование, которое там стоит, и готовим эту серьезную инвестиционную площадку. Сколько это будет стоить – сказать пока не могу. Об этом можно будет говорить, когда будет ТЭО", – подытожил Барский.

Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии – 4,2 км.