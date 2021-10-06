Шмыгаль заявил о готовности инфраструктуры к отопительному сезону на 99%

Готовность всей инфраструктуры Украины к отопительному сезону составляет 99%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров.

По его словам, речь в частности идет о ремонте тепловых сетей и котельных, о подготовке школ, больниц, детских садах и непосредственно подготовке жилых домов.

Также глава правительства напомнил, что местные руководители взяли на себя обязательство не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения.

"Нафтогаз со своей стороны будет поставлять газ местным теплокоммунэнерго по цене в 4 раза ниже, чем на европейском рынке. Правительство реструктуризирует долги и компенсирует перед местной властью разницу в тарифах. Украина будет с теплом", – подчеркнул Шмыгаль.

Однако, премьер газоснабжающие компании жестких последствиях в случае попыток отключить социальную инфраструктуру от газа.

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Как сообщалось, в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины в среду, 30 сентября, центральная и местная власти Украины подписали меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды в грядущем отопительном сезоне.

Среди прочего, для неизменности тарифов в 2022 году государство обязуется передать и направить в местные бюджеты налог с доходов физлиц в размере 4%, а также акциз с топлива в размере 13,44% останется в местных бюджетах.

Кроме того, меморандум предусматривает субвенции из государственного бюджета громадам, которые находятся вне индекса налогоспособности (до 0,9), которая покрывает 80% дефицита теплокоммунэнерго этих громад (с четвертого квартала 2021 года).