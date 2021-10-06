В Турции построят новое посольство Украины за 126 миллионов

Кабинет министров Украины одобрил строительство комплекса посольства Украины в Турецкой Республике стоимостью 125,8 млн грн.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

В частности, Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел относительно строительства в 2021-2022 годах комплекса посольства Украины в Анкаре (Турецкая Республика) общей стоимостью 125,79 млн грн.

Отмечается, что проектно-сметная документация предусматривает строительство трехэтажного здания посольства, которое будет полностью удовлетворять потребности учреждения и граждан Украины. Также будут построен комплекс из административного и жилого здания общей площадью 2 67,63 кв. м.