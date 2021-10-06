Кремль отрицает причастность России к рекордному росту цен на газ в Европе

Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ в Европе, а "Газпром" выполняет обязательства по действующим контрактам.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, отвечая на вопросы журналистов о причастности РФ к ситуации на европейском газовом рынке, передает Интерфакс.

"Первое и самое главное: мы не просто считаем, а мы настаиваем на том, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке Европы, нет и быть не может", – заявил Песков.

Он подчеркнул, что Россия выполняла, выполняет и будет самым тщательным образом и последовательно выполнять все взятые на себя по существующим контрактам обязательства.

"Причины кризиса - они состоят из нескольких факторов, которые совпали по времени. Это и то, как идет восстановление экономики, а, соответственно, растет потребление энергоресурсов, это и незаполненность газовых хранилищ... затем, ветрогенерация понизилась существенно в Европе", – считает Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "Газпром" близок к рекордным показателям поставок газа в Европу "в рамках действующих контрактов".

На уточняющий вопрос, выходили ли европейские партнеры с просьбой о содействии для стабилизации ситуации цен на газ в Европе и готова ли российская сторона пойти навстречу каким-то образом, в частности увеличить поставки сырья, представитель Кремля ответил: "Что касается переговоров на будущее, то рекомендую обращаться в корпорацию".

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures утром в среду впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

При этом "Газпром" прибегает к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.