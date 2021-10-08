Киев в 10 раз увеличил поступления в бюджет от оплаты парковки, – КГГА
Об этом рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов.
По данным Усова, это в 17 раз больше, чем в сентябре прошлого года, когда в бюджет за парковку поступило всего 119,37 тыс. грн за 4600 оплат.
В июле этого года город получил 8 тыс. платежей за парковку на сумму 783,23 тыс. грн, а в августе количество платежей уже выросло до 13 679, общей суммой 1,49 млн грн. Для сравнения за аналогичный период прошлого года – в июле 2020 года – произошло 4 739 оплат на сумму 127,13 тыс. грн, в августе – 4 551 оплата на 119,62 тыс. грн.
По словам заместителя председателя КГГА, это свидетельствует о том, что парковочная политика Киева движется в правильном направлении.
Усов также добавил, что полученные от парковки средства направляются исключительно на улучшение транспортной инфраструктуры города и общественного транспорта.