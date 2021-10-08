Власти Киева предупредили об ограничении движения по Надднепрянскому шоссе до 15 ноября
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До 15 ноября на Надднепрянском шоссе частично ограничено движение транспорта.
Как сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор", ограничение связано с ремонтными работами, передает пресс-служба КГГА.
"Средний ремонт начался на Надднепрянском шоссе. Чтобы продлить срок эксплуатации асфальта, на верхний слой уложат защитное тонкослойное покрытие. Работы выполняют в направлении Столичного шоссе", – сказано в сообщении.
В "Киевавтодоре" уточнили, что сейчас на магистрали продолжаются подготовительные работы.
"Основные ремонтные работы планируют выполнять на выходных, чтобы меньше влиять на трафик. При благоприятных погодных условиях работы будут закончены до начала ноября", – отмечают в компании.