В Украине зафиксировали 16 362 новых случая COVID-19

На утро 8 октября в Украине зафиксировали 16 362 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 553 ребенка и 431 медработник, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 3 526 человек, умер 241 пациент, выздоровело – 4 720. Кроме того, совершили 106 869 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345), Львовской (1 237), Харьковской (1 025) и Донецкой (949) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 514 005 человек, выздоровело – 2 282 482, летальных случаев зафиксировали 58 081. Также провели 13 164 600 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 421 452 человека, за прошедшие сутки – 127 685. Полностью иммунизированы 6 008 605 украинцев.

Днем ранее, 7 октября, сообщали о 15 125 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 6 октября – о 12 662 новых случаях заболевания, 5 октября – о 9 846 новых случаях, 4 октября – о 4 821 случае.