"Схемы" опубликовали расследование о "Укрэксимбанке". ВИДЕО

Журналисты программы "Схемы" опубликовали расследование относительно государственного "Укрэксимбанка", в котором недавно напали на съемочную группу во время интервью с главой правления банка Евгением Мецгером.

Речь в расследовании идет об одном сомнительном кредите в $60 млн, пишет "Радио Свобода".

Журналисты выяснили, что банк выдал $60 млн кредита фирмам бизнесмена, чья компания ведет деятельность на оккупированной части Донбасса, на которой действует при поддержке России группировка "ДНР", и платит налоги оккупационным властям.

Более того, в качестве гарантии возврата этих денег, под залог банк взял объект, ценность и надежность которого сомнительны – ведь за него годами шла борьба в нескольких юрисдикциях. При этом в госбанках проблемные кредиты, как правило, ложатся финансовым бременем на государственный бюджет – а значит, на плечи налогоплательщиков.

Так, в апреле 2021 года "Укрэксимбанк" принял решение выдать двум компаниям кредит на $60 млн долларов – ООО "Оптовая сеть 2011" и ООО "Славиан". Владельцем обеих является Сергей Брюховецкий. Он выступает также поручителем по договору.

Известно, что он родился в Горловке Донецкой области, ныне оккупированной российскими наемниками. Там же у Брюховецкого сейчас есть бизнес – компания "Спец-Реммаш", занимающаяся ремонтом шахтного оборудования. Эта компания, зарегистрированная в Горловке, есть в украинском реестре юридических лиц.

Но в декабре 2014 года оккупационная власть также зарегистрировала компанию "Спец-Реммаш", но уже по "местным законам". Совладельцем этой компании там значится Сергей Брюховецкий. Фирма в Горловке за 2020 год получила 5 млн рублей доходов (около 2 млн грн). За семь месяцев 2021 года она заплатила "налогов" в ОРДО на 3,5 млн рублей (1,4 млн грн).

Чтобы получить многомиллионный валютный кредит в "Укрэксимбанке", государственному финучреждению предложили залог – киевский торгово-развлекательный центр SkyMall. Этот актив известен тем, что вокруг него уже десятилетия идет борьба.

Также до сих пор продолжается уголовное производство, которое ведет Государственное бюро расследований в сопровождении Офиса генерального прокурора. Из-за этого на имущественный комплекс ТРЦ неоднократно накладывали арест.

Журналисты задаются вопросом, можно ли считать такой залог надежным, и сможет ли государственный банк в случае необходимости продать ТРЦ и вернуть свои деньги?

Исходя из договора о кредите, выданного "Укрэксимбанком", его суть заключалась как раз в покупке ТРЦ Брюховецким.

"Государственный банк, который часто работает с убытками и требует миллиардных финансовых вливаний из украинского бюджета, выдает многомиллионный долларовый кредит бизнесмену, чья компания осуществляет деятельность в ОРДО и платит налоги оккупационной власти. Кредит этот выдается на выкуп проблемного актива у одной из сторон громкого корпоративного конфликта, – ТРЦ в столице, на который настойчиво заявляют право другие лица. В качестве гарантии возврата этого кредита кредитный комитет соглашается принять в залог сам ТРЦ SkyMall, за который годами идут судебные споры, который является объектом уголовных производств и борьба за который ведется в нескольких юрисдикциях. Поручителем кредита выступает бизнесмен из Горловки, фирма которого платит налоги оккупационной власти – что по Уголовному кодексу может быть оценено как финансирование терроризма", – подводят итоги журналисты.

Отмечается, что к главе банка Мецгеру съемочная группа отправилась как раз узнать, как оказалась возможной выдача такого кредита, кто принимал окончательное решение, а также, проводилась ли проверка перед заключением кредитного договора. Но выяснить это не удалось.

Читайте также: "Укрэксимбанк" под руководством Мецгера выдал кредит на $60 миллионов на покупку спорного ТРЦ Sky Mall (обновлено)

Как сообщалось, в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований "Схемы" было совершено нападение во время интервью с главой правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Журналисты спрашивали о "сомнительном" кредите лицу, которое может быть связано с финансированием терроризма.

Сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. Все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии. Через час съемочной группе вернули технику, но видео всего интервью и самого нападения удалено.

Глава "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер и пресс-служба банка сначала отрицала обвинения в нарушении законодательства и обвиняли журналистов в провокации. Однако после того, как журналистам удалось восстановить видео нападения, Мецгер попросил отстранить его от выполнения обязанностей на время следствия и признал свою вину, пояснив случившееся "эмоциональным всплеском".

Набсовет "Укрэксимбанка" 6 октября отстранил главу правления Евгения Мецгера на период расследования нападения на журналистов программы расследований "Схемы" и назначил исполняющим обязанности главы банка члена правления Сергея Ермакова.

7 октбяря прокуратура сообщила о подозрению Мецгеру и еще одному должностному лицу "Укрэксимбанка" по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов программы "Схемы".