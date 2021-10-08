"Нафтогаз" окончательно отсудил у "Полтавагаз Сбыта" 974 миллиона долга за газ

Восточный апелляционный хозсуд отказался удовлетворить жалобу ООО "Полтавагаз Сбыт" и оставил без изменений решение Хозсуда Полтавской области, которым был частично удовлетворен иск "Нафтогаза" к "Полтавагаз Сбыту" о взыскании 973,7 млн грн задолженности за газ.

Об этом сообщает Finbalance. По данным госреестра, основателем ООО "Полтавагаз Сбыт" является АО "Полтагаз", а бенефициарами указаны Алексей Лелюк и Владимир Лелюк. Согласно информации "Нафтогаза", на 5 мая 2021 года суммарна просроченная задолженность перед ним региональных газоснабжающих предприятий за газ составляла 23,6 млрд грн.

Автор: Юлiя Далецька