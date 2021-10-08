Госаудиторы обнаружили на "Коневодстве Украины" нарушений на 3 миллиарда

Государственная аудиторская служба провела ревизию ГП "Коневодство Украины" и обнаружила финансовых нарушений и недостатков на 3 млрд грн, в частности и таких, которые привели к убыткам на 225 млн грн.

Об этом говорится в отчете аудиторов о проверке деятельности Коневодства за период 2017-2020 годы, сообщает проект "Марлин".

Аудиторы установили, что поголовье коней за указанный период уменьшилось с 1 858 до 1692, а предприятие работало нерентабельно с накоплением долгов.

Филиалы Коневодства в 1,5-2 раза занижали объемы сельскохозяйственной продукции и цены на нее, руководители не соблюдали положения контракта. Вместе это привело к недополучению предприятием доходов на сумму около 600 млн грн.

"Контрольными мерами установлены факты необеспечения надлежащего хранения имущества, что привело к его недостачам на сумму 3,2 млн грн, а из-за ненадлежащего уровня претензионно-исковой работы относительно взыскания с контрагентов долгов и недостатков ведения бухгалтерского учета предприятие потеярло возможность получить доходы на сумму более 56 млн грн", – отмечают аудиторы.

Проблемы на предприятии находят не впервые. В 2018 году аудиторы зафиксировали потерю предприятием 43 млн грн и изъятие 2 тыс. га хозяйственных угодий.

После последней проверки аудиторы пришли к выводу, что развитие коневодства будет способствовать "решению важных производственных, экономических и социальных вопросов страны".

С июля 2020 года исполняющим обязанности директора предприятия является Евгений Веретюк.

ГП "Коневодство Украины" было создано в 2010 году с целью реализации государственной конной политики и популяризации местных пород лошадей. Компания входит в сферу управления Минэкономики.