Сети АЗС за неделю повысили цены на бензин и дизтопливо на 15-30 копеек

За неделю, с 1 по 8 октября, средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 20 копеек и составила 29,27 грн/л, бензин А-95 подорожал на 15 копеек – до 30,10 грн/л, а дизельное топливо – на 31 копейку – до 28,86 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подорожали на 33 копейки и 50 копеек – до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 64 копейки – до 30,23 грн/л.

Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 – до 31,50 грн/л, ДТ – до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 копеек), А-95 – до 30,60 грн/л (+30 копеек) и ДТ – до 27,70 грн/л (+40 копеек).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 0,1-1 грн за литр.

Как сообщалось, утром в понедельник Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизтоплива. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,5 грн/л, дизтоплива – 30,23 грн/л. По сравнению с концом сентября средняя цена на бензин выросла на 33 копейки, дизтопливо – на 64 копейки.