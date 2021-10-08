Рада назначила Стефанчука новым спикером

Верховная Рада проголосовала за назначение Руслана Стефанчука новым главой ВР.

За это проголосовал 261 народный депутат.

Кроме того, он стал лидером рейтингового голосования, проведенного перед этим. Его кандидатуру поддержали 257 нардепов. Еще 146 голосов получила Яна Зинкевич (Европейская солидарность), 44 голоса – Алексей Гончаренко (44 голоса).

Напомним, что с 29 августа 2019 года Руслан Стефанчук занимал должность первого заместителя главы Верховной Рады.

Ранее Рада поддержала отставку председателя парламента Дмитрия Разумкова. За это проголосовало 284 народных депутата.