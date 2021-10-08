Производство легковых автомобилей выросло с начала года в 2,4 раза, – "Укравтопром"

С начала года в Украине было изготовлено 6 710 автотранспортных средств, что в 2,2 раза больше, чем за девять месяцев 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные "Укравтопрома". Отмечается, что было собрано 6 135 легковых автомобилей (+136%), коммерческих транспортных средств – 24 штуки (-25%) и 551 автобус (+18%). В частности, в сентябре на украинских заводах собрали 909 авто, что на 6% больше, чем в сентябре 2020 года, и на 64% больше, чем в прошлом месяце. В сентябре собрали 809 легковых авто, 4 коммерческих автомобиля и 96 автобусов.

Автор: Юлiя Далецька