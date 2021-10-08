Доходы местных бюджетов выросли с начала года до 250 миллиардов, – Минфин
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Отмечается, что объем поступлений налога на доходы физлиц за январь-сентябрь составил 150,48 млрд грн, что на 24,5 млрд грн больше, чем в 2020 году. В 16 регионах темпы прироста налога на доходы физлиц превышают средний показатель про стране. Тернопольщина, в частности, обеспечила прирост в 25%. Низший прирост имеют Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области.
Поступления платы за землю составили 26,6 млрд грн – на 3,45 млрд грн больше, чем годом ранее.
Кроме того, фактические поступления налога на недвижимость за девять месяцев составили 5,8 млрд грн, что на 1,6 млрд грн больше, чем за январь-сентябрь 2020 года. Поступления единого налога составили 32,4 млрд грн (+5,57 млрд грн)
Также правительство обеспечило перечисления межбюджетных трансфертов местных бюджетам в объеме 120,87 млрд грн, что составляет 95,3% от предусмотренных расписанием ассигнований на январь-сентябрь 2021 года, в частности:
- базовая дотация перечислена в сумме 11,77 млрд грн;
- образовательная субвенция в сумме 72,8 млрд грн.