Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за неделю выросли на 30 копеек за литр

За прошедшую неделю, с 1 по 8 октября, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 копеек – до 18,11 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 50 копеек – до 18,99 грн/л и 18,98 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 25 копеек – до 18,73 грн/л.

СУГ на станциях операторов "БРСМ-Нафта" и Motto подорожал в среднем на 31 и 46 коп./л, до 18,21 до грн/л и 18,44 грн/л соответственно. В сети UPG за неделю цена выросла на 50 копеек – до 18,29 грн/л.

KLO и "Авантаж 7" подняли цены на 20 копеек и 50 копеек – до 18,39 грн/л и 17,55 грн/л соответственно.

Такие сети как "Параллель", Glusco, BVS, SunOil, Marshal, "Автотранс" и другие подняли цены на 10-50 копеек за литр.