На Луганщине планируют построить газопровод стоимостью 410 миллионов, – Минреинтеграции

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины планирует до 2023 года построить газопровод на территории Счастьенского района Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что было проведено совещание по соответственному вопросу, в котором приняли участие представители Минреинтеграции, Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, Луганской областной государственной администрации, "Укргазвыдобування" и Национальной академии наук Украины.

Участники обсудили маршруты строительства газопровода и определили дальнейший план действий по реализации инвестиционного проекта. Было определено, что оптимальный маршрут строительства составляет 27,5 км, из которых 1,5 км проходит по территории Луганского природного заповедника НАН Украины Трёхизбенская степь.

Для решения этого вопроса предложены к рассмотрению два варианта: перенести границу природного заповедника на 25 м в ширину и 1,5 км в длину или перенести границу населенного пункта, вблизи которого проходит строительство.

Отмечается, что в перспективе газопровод сможет обеспечивать поставки природного газа также в другие населенные пункты области.

Срок реализации проекта – до 2023 года. Ориентировочно сумма инвестиций составит 410,5 млн грн со сроком окупаемости семь лет.

В Минреинтеграции напомнили, что в результате оккупации части Луганской области газопровод "Лугачи-Луганск ГРС-2" очутился на не подконтрольной правительству Украины территории.

Для восстановления добычи Лобачевского месторождения и возможности обеспечения природным газом жителей населенных пунктов Кряковка и Трехизбенка Счастьенского района "Укргазвыдобування", в разработке которого находится указанное месторождение, и был инициирован инвестиционный проект по строительству газопровода "УПГ Лобачевського ГКР – УКПГ Капитановского ГКР".