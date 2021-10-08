Власти Львова объявили о начале отопительного сезона

Во Львове с 11 октября начнется отопительный сезон для всех потребителей теплоснабжающих предприятий.

Об этом сообщила заместитель городского председателя Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, передает пресс-служба Львовского горсовета.

По ее словам, технически дома и объекты теплоснабжения готовы к подаче отопления, а завтрашний день будет объявлен рабочим днем ​​для управляющих компаний.

"С понедельника, 11 октября, начинаем отопительный сезон в городе Львове. Отопление будем подавать всем категориям потребителей – школы, садики, больницы и население. Сегодня на основе заявок тепло уже получает 16 бюджетных учреждений", – отметила заместитель городского головы.

Она пояснила, что в ближайшее время ожидается существенное похолодание.

"Начинаем отопительный сезон, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет течение выходных. Поэтому тепло будем подавать ко всем домам", – сказала Маруняк.

По ее словам, в эту субботу будет рабочий день для управляющих компаний, чтобы проверить дома и подготовить их к получению тепла.

"Мы плавно входим в сезон. С 11 октября начинаем запуск и постепенно подавать тепло в дома, есть логистика, как все будет происходить. К концу дня понедельника будем иметь цифры, какие дома уже с теплом. Хотим, чтобы до вторника все буди с теплом. Но, возможно, этот процесс продлится до среды", – добавила чиновница.

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Как сообщалось, 3 октября Украина приостановила закачку газа в хранилища, а с 5 октября начала отбор природного газа. При этом министр энергетики Герман Галущенко надеется, что закачка газа еще возобновится и запасы вырастут до 19,2 млрд кубометров.

По данным оператора украинских газовых хранилищ компании "Укртрансгаз", на 1 октября запас природного газа в украинских ПХГ составлял 18,7 млрд кубометров.

В том числе иностранные компании хранят в режиме "таможенный склад" 2,8 млрд кубометров газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компании-резиденты хранят в режиме "таможенный склад" 0,8 млрд кубометров, что в 1,7 раза меньше, чем в аналогичный период 2020 года.

При этом, по данным СМИ, газовые трейдеры планируют экспортировать из Украины в октябре около 500 млн кубометров природного газа, тогда как в сентябре они направили на экспорт 242 млн кубометров, а в августе – около 60 млн куб. м.

На протяжении прошлого отопительного сезона Украина использовала свои ПХГ в режиме отбора более полугода – с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021 года.