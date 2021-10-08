ММК Ильича вложит $27 миллионов в строительство очистной установки на доменной печи №4

Меткомбинат имени Ильича группы "Метинвест" инвестирует $27 млн в строительство очистной установки на еще одной доменной печи – №4. Новое оборудование позволит качественно снизить уровень загрязняющих выбросов.

Об этом сообщает пресс-служба комбината.

Плановые сроки окончания монтажных работ – первый квартал 2022 года. Генподрядчик проекта – "Метинвест-Инжиниринг".

На данный момент подобные аспирационные системы уже оборудованы на печах №3 и №5.

К строительству установки на печи №4 приступили в июле 2021 года. По состоянию на сегодняшний день уже выполнили демонтаж и перенос существующей инфраструктуры, заложили фундамент под объекты энергоснабжения, ведется устройство фундаментов под фильтры, а также укрупненная сборка основного технологического оборудования и металлоконструкций.

Далее по плану – прокладка аспирационных газоходов и укрытий оборудования, монтаж опорных металлоконструкций основного оборудования фильтров и на финальном этапе – подключение энергоносителей с пусконаладочными работами.

"В доменном цехе меткомбината имени Ильича планомерно создается экологически чистое доменное производство. Современные и эффективные аспирационные системы уже появились на третьей и пятой домнах. Сейчас работы ведутся на четвертой печи. После запуска нового газоочистного оборудования качественно снизится уровень выбросов загрязняющих веществ в виде твердых частиц пыли от литейного двора и подбункерных помещений домны №4, показатели будут системно соответствовать уровню, утвержденному действующим законодательством Украины", - говорит начальник отдела охраны окружающей среды ММК им. Ильича Владимир Колодочка.