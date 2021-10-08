Антимонопольный комитет выиграл судебный спор с производителем игристых вин под видом итальянских

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), подтвердив правомерность решения о штрафных санкциях, наложенных на ООО "НПП "Нива" за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение касается трех штрафов, наложенных на указанную компанию за неправомерное использование для маркировки продукции оформления и обозначений, которые указывали на ее якобы итальянское происхождение.

В частности, в сентябре 2018 года Комитет признал, что "НПП "Нива" неправомерно использовало в хозяйственной деятельности обозначения "PROSECCO". Также речь шла об использовании этим производителем бутылок, похожих на бутылки "Twist" другого производителя – "Сантери Фрателли Энд К. - индустрия Виникола Агрикола Санто Стефанесе - С.П.А.".

АМКУ признал эти действия недобросовестной конкуренцией и оштрафовал фирму на 222,1 тыс. грн.

Также АМКУ признал, что НПП "Нива" распространяла на контрэтикетках/кольеретках вин "Шампанское Украина Брют" собственного производства (производства Украины) информацию, которая вводит в заблуждение потребителей: надпись "используется виноград итальянского происхождения" и цвета национального флага Итальянской Республики.

За это нарушение Комитет оштрафовал НПП "Нива" еще на 51,5 тыс. грн.

Кроме того, АМКУ оштрафовал НПП "Нива" на 794,72 тыс. грн за распространение на контрэтикетках вин "Салюте Асти вино игристое сладкое белое" надписей, вводящих в заблуждение, а именно: "от итальянских производителей из Пьемонта" и "используется виноград итальянского происхождения".

В дальнейшем производитель оспорил правомерность наложенных АМКУ штрафов, но в итоге Верховный Суд стал на сторону Комитета.

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет также призвал ЧАО "Одесский коньячный завод" отказаться от распространения на этикетках своей продукции обозначений, которые могут быть восприняты потребителями как информация об иностранном происхождении напитков.

Речь об изделиях предприятия "Шампанское Украины GRANDE FRANCE брют", "Шампанское Украины GRANDE FRANCE полусухое", "Шампанское Украины полусладкое, "Напиток винный игристый с фруктово-ягодным экстрактом розовый "Гранде Франсе Розе".