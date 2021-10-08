СБУ обнаружила подпольную нарколабораторию с миллионным оборотом на Днепропетровщине

Служба безопасности в Днепропетровской области заблокировала деятельность организованной наркогруппировки, которая изготовляла и сбывала метамфетамин на миллионы гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По материалам следствия, в состав группировки входило шесть жителей Днепра и Каменского. "Товар" злоумышленники изготавливали в арендованном гараже. Все компоненты – прекурсоры – они получали контрабандой через курьеров из стран Ближнего Востока.

Изготовленный метамфетамин дельцы сбывали на территории всего региона.



По оперативной информации, за время существования "нарколаборатории" организаторы реализовали самодельного метамфетамина на несколько миллионов гривен.

В рамках уголовного производства проведено 10 обысков, изъяты расфасованные и подготовленные к сбыту психотропы, оборудование для их изготовления и фасовки, мобильные телефоны с клиентской базой и банковские карточки.

Сейчас организатор наркогруппировки задержан, ему и двум его сообщникам объявлено подозрение по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины – незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Следственные действия продолжаются.