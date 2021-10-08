Из-за рекордного роста цен на газ упало производство электроэнергии на ТЭЦ, – Галущенко

Из-за рекордного роста цен на газ некоторые производители электроэнергии вынуждены были прекратить работу.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр энергетики Герман Галущенко, передает Укринформ.

"Теплоэлектроцентрали, работающие на газе, значительно уменьшили производство электроэнергии, соответственно, это увеличивает сжигание угля. Так, производители, производящие 25% электроэнергии из углеводородов, прекратили производство в силу цены на газ", – сказал Галущенко.

По его словам, из-за этого Украина потеряла 3 тыс. МВт установленной мощности накануне отопительного сезона.

Галущенко добавил, что Минэнерго надеется пройти отопительный сезон благодаря рекордному производству электроэнергии на АЭС

Как сообщалось, согласно планам Министерства энергетики, объемы производства электроэнергии атомными станциями Украины в отопительном сезоне 2021/22 должны вырасти на 5,5 млрд кВт-ч по сравнению с предыдущим, что эквивалентно 3 млн тонн угля.

Напомним, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures накануне впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона. В четверг цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров.