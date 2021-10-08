Минэкологии обнародовало карту крупнейших загрязнителей окружающей среды

Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов запустило Национальный реестр выбросов и переноса загрязнителей.

Ознакомиться с данными реестра можно на сайте "ЭкоСистема", сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается в сообщении, создание Национального реестра выбросов и переноса загрязнителей было одной из условий Орхусской Конвенции, которую Украина ратифицировала в 2016 году.

По данным министерства, на портале на карту Украины нанесены все 4000 предприятий-загрязнителей, информация о которых содержится в реестре.

Воспользоваться сервисом можно, зайдя в раздел "Карта" на сайте "ЭкоСистема".

С помощью веб-карты возможно узнать, какие предприятия ответственны за загрязнение воды или атмосферного воздуха в том или ином регионе, когда Госэкоинспекция в последний раз проверяла деятельность того или иного предприятия, какой объем выбросов они генерируют ежегодно в контексте загрязнения атмосферного воздуха и воды.

В целом, на базе "ЭкоСистемы" уже обнародованы 63 набора открытых экологических данных. К концу 2022 года их количество увеличится до 172.

"В дальнейшем все эти реестры станут основой единой национальной геоинформационной системы, в рамках которой будет осуществляться кроссекторальний анализ данных реестров между собой. Экосистемой активно пользуются не только граждане, но и представители бизнеса: для них здесь уже реализована возможность онлайн получить 7 административных услуг", – сказано в сообщении.