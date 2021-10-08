Инфляция впервые за три последних года ускорилась до 11%, – Госстат

Потребительские цены в сентябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла 1,2% после снижения на 0,2% в августе, роста на 0,1% в июле, на 0,2% в июне, 1,3% – в мае, 0,7% – в апреле, 1,7% – в марте, 1% – в феврале и 1,3% – в январе. В то же время в годовом измерении, по сравнению с сентябрем 2020 года, инфляция ускорилась до 11%.

Как сообщает Государственная служба статистики (Госстат), с начала 2021 года рост цен ускорился по итогам сентября до 7,5%.

При этом базовая инфляция с начала года ускорилась до 5,5% с 4,2% по итогам августа, в том числе в сентябре базовые цены выросли на 1,3%.

Согласно подсчетам Госстата, на потребительском рынке в сентябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,1%. Больше всего (на 13,6%) подорожали яйца. На 3,7-1,1% выросли цены на сало, овощи, молоко и молочные продукты, мясо и мясопродукты, масло, хлеб. В то же время на 3,4-0,1% подешевели фрукты, подсолнечное масло, сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,1%.

Одежда и обувь подорожали на 7,9%, в том числе обувь – на 8,2%, одежда – на 7,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5%, по данным Госстата, произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 1,8%, содержание и ремонт жилья – на 1,4%, аренду жилья – на 0,9%.

В то же время цены на транспорт снизились на 0,1% из-за удешевления проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,7%, топлива и масел – на 0,2%.

При этом услуги образования подорожали на 13,2%, а именно: высшего – на 17,3%, среднего – на 11,5%.

Как сообщалсь, по данным Госстата потребительские цены в августе 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,2% после роста в предыдущие месяцы. В то же время в годовом измерении, по сравнению с августом 2020 года, инфляция сохраняется на уровне 10,2%, как и месяцем ранее.

Напомним, в июле Национальный банк ухудшил прогноз инфляции на конец 2021 года с 8% до 9,6%, допустив, что на протяжении года она может превысить 11%. В начале года НБУ ожидал, что рост цен не превысит около 6,5%.