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"Нафтогаз" призвал поставщиков тепла ускорить подписание соглашений для разблокировки счетов

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"Нафтогаз" призвал поставщиков тепла ускорить подписание соглашений для разблокировки счетов
НАК "Нафтогаз Украины" призвал производителей тепла ускорить работу по заключению мировых соглашений о погашении задолженности за газ для скорейшего разблокирования их счетов, своевременного начала отопительного сезона и устойчивого его прохождения.

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующий алгоритм урегулирования задолженности правление "Нафтогаза" одобрило еще 7 сентября, а информация о возможности подписания мировых соглашений доведена тепловикам через Министерство развития громад и территорий 10 сентября.

"Однако почти за месяц с соответствующими пакетами документов к "Нафтогазу" обратились всего 15 ТКЭ из потенциальных 60 предприятий-подписантов. Скорейшее заключение мировых соглашений с "Нафтогазом" крайне важно для снятия ареста со счетов предприятий-должников, своевременного их вхождения в отопительный сезон, стабильного тепло- и горячего водоснабжения населения", – подчеркивают в компании.

В "Нафтогазе" уточнили, что соответствующие соглашения с ТКЭ, основной долг которых достигает менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. В свою очередь теплопроизводители с большим долгом смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев.

Кроме того, предлагаемый компанией алгоритм урегулирования задолженности предусматривает отсрочку уплаты штрафных и финансовых санкций, которые в дальнейшем подлежат списанию в соответствии с порядком и способом, предусмотренными законом №1730.

В "Нафтогазе" напомнили, что подписание мировых соглашений о погашении задолженности за газ является важной составляющей договоренностей, закрепленных меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и поставок горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 годов, заключенным 30 сентября.

Как сообщалось, 30 сентября представители центральных и местных органов власти подписали Меморандум, призванный не допустить повышения тарифов на отопление и горячую воду в грядущем отопительном сезоне (2021-2022 годов).

В документе предусмотрены обязательства центральной власти, НАК "Нафтогаз Украины" и органов местного самоуправления. В частности, Верховная Рада должна дополнительно перенаправить в местные бюджеты 4% поступлений от налога на доходы физлиц на сумму не менее 11 млрд грн в 2022 году, а также выделить субвенции общинам с низкими доходами уже в четвертом квартале 2021 года.

Меморандум также предусматривает установление льготного тарифа на газ для бюджетных учреждений на уровне 13,66 тыс. грн за тысячу кубометров (без НДС и стоимости транспортировки и распределения).

Автор: Михайло Орлюк

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