В Украине за последние 15 лет не было никакой помощи металлургам, – "Метинвест"

В Украине никакой помощи металлургам за последние 15 лет не было.

Об этом заявил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью журналу Forbes, передает УНИАН.

"В Украине никакой помощи металлургии последние лет 15 точно не было. Нагрузка только повышалась. Внутренний рынок сократился – его никто не стимулировал, разве что только последние пару лет через инфраструктурное строительство", – сказал Рыженков.

По его словам, при этом нельзя менять налоговую политику для наполнения бюджета, как это происходит в Украине.

"Политики применяют другой аргумент: у металлургов много денег – пусть они поделятся. Но здесь есть одна проблема. Ни одна нормальная страна не меняет налоговую политику для того, чтобы наполнить бюджет. Для наполнения бюджета просто улучшается фискальная дисциплина, с которой непочатый край работы. Налоговая политика меняется для того, чтобы придать импульс развитию или затуханию каких‑то секторов", – считает гендиректор.

Группа "Метинвест" по итогам 2020 года вошла в топ-10 производителей железорудного сырья в мире и обеспечила 5% от совокупного валового внутреннего продукта Украины.

В январе-июне 2021 года горно-металлургическая группа "Метинвест" уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль, при этом инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн

По версии журнала Forbes Украина, "Метинвест" занял первое место в топ-100 частных компаний.