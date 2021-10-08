Deutsche Bahn представит рекомендации "Укрзализныце" по пассажирским перевозкам в ноябре

Рабочая группа "Укрзализныци" и DB Engineering&Consulting, которая работает над разработкой бизнес-плана пассажирских перевозок, представит свои рекомендации в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" по итогам заседания координационного комитета в рамках реализации проекта сотрудничества АО "Укрзализныця" и DB Engineering&Consulting.

На заседании участники координационного комитета обсудили текущее состояние выполнения плана графика проекта и решения необходимые для успешной работы совместных проектных групп. В течение текущей рабочей недели состоялись заседания групп, работающих в трех направлениях: внедрение системы финансирования перевозок пассажиров; разработка бизнес-плана пассажирских перевозок; поддержка закупки пассажирского подвижного состава.

"В ближайший месяц планируется разработка адаптированной к условиям Украины модели финансирования социальных перевозок по железной дороге, предусматривающей привлечение государства и органов местного самоуправления. Группа, которая работает над разработкой бизнес-плана пассажирских перевозок, проанализировала финансовые и статистические документы предоставлены АО "Укрзализныця" и обсудила стратегию развития пассажирской вертикали и модели формирования прогнозов пассажиропотоков в дальнем и пригородном сообщении", – сказано в сообщении.

В "Укрзализныце" добавили, что в начале ноября запланирована презентация начального отчета группы, который предполагает анализ текущего состояния пассажирских перевозок, ключевых проблем и оценку возможных конкретных решений по указанным вопросам.

"В фокусе третьей проектной группы, которая отвечает за разработку технических требований к закупкам подвижного состава, на этой неделе были техтребования к электропоездам для пригородного сообщения. Предварительные выводы относительно технических задач по закупкам электропоездов для дальнего скоростного сообщения ("Интерсити", "Интерсити+") и спальных вагонов для дальнего сообщения должны быть предоставлены немецкой стороной до конца ноября", – уточнили в компании .

Ожидается, что Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting предоставит проект отчета с рекомендациями по модернизации пассажирских перевозок и модели организации и финансирования общественно важных перевозок железнодорожным транспортом до конца 2021 года.

"После реализации первой фазы сотрудничества АО "Укрзализныця" изучает возможность перехода ко второй фазе – привлечению менеджеров Deutsche Bahn Engineering & Consulting к управлению пассажирской вертикалью", – добавили в компании.

Как сообщалось, в августе 2021 года, АО "Укрзализныця" подписало договор с немецкой компанией Deutsche Bahn DB Engineering & Consulting для развития пассажирских железнодорожных перевозок, оптимизации закупок и обновление подвижного состава.