Минэкономики оценило себестоимость украинского газа в 3 гривни за кубометр

Министерство экономического развития и торговли оценило себестоимость добычи украинского газа в более 3 тысячи гривен за тысячу кубометров.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко сообщил он в ходе часа вопросов в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

"Себестоимость украинского газа – чуть более 3 тысяч гривен, а в балансе потребления украинский газ занимает половину", – сказал вице-премьер

При этом Любченко отметил, что рыночная цена газа в Европе сегодня превышает 55 тыс. грн.

Как сообщалось, главный исполнительный директор "Нафтогаза" Отто Ватерландер перед своей отставкой заявлял, что себестоимость добычи одного кубометра газа на месторождениях, разрабатываемых НАК "Нафтогаз Украины", составляет в среднем 1 тыс. грн за тысячу кубометров.

В свою очередь директор по интегрированным коммуникациям НАК "Нафтогаз Украины" Максим Билявский обнародовал заявление от имени правления компании, в котором приведенная Ватерландером информация опровергается.

В компании обещают обнародовать актуальную себестоимость в финансовой отчетности "Нафтогаза" за первое полугодие, которая все еще готовится.

Напомним, в феврале на должности и.о. министра энергетики нынешний глава "Нафтогаза" Юрий Витренко оценивал себестоимость добычи газа компании в около 2,6 грн за кубометр.