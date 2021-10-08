СБУ обнаружила схему вымогательства за получение статуса инвалида АТО на 20 миллионов

Контрразведчики Службы безопасности Украины установили, что служебные лица военного медицинского учреждения наладили механизм вымогательства денег от военнослужащих и участников боевых действий АТО/ООС за прохождение военно-врачебной комиссии и получение статуса инвалида.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Также следствием получены данные о применении схемы предоставления инвалидности различных категорий по фиктивным документам. Стоимость таких "услуг" составляла от $1500 в зависимости от степеней расстройств.

По предварительным подсчетам, действия злоумышленников нанесли ущерб государственному бюджету Украины на более чем 20 млн грн.

Правоохранители задержали одного из фигурантов дела согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения второй части неправомерной выгоды. Сейчас ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проведены обыски по местам работы и проживания злоумышленников, в ходе которых у одного из фигурантов обнаружены денежные средства, вероятно, полученные от противоправной деятельности. Решается вопрос об объявлении о подозрении другим фигурантам дела по ч. 4 ст. 27 и по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.