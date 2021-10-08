Рост цен на газ больше всего ударит по трем отраслям промышленности, – Минэкономики

Рекордный рост биржевых цен на газ негативно отразится на украинской промышленности, в частности, речь идет о химической, перерабатывающей и сахарных отраслях.

Об этом первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко сообщил он в ходе часа вопросов в Верховной Раде, передает Интерфакс-Украина.

Любченко отметил, что правительство и НАК "Нафтогаз Украины" обеспечат население и сферу жилищно-коммунальных услуг газом по приемлемым ценам, но существующая конъюнктура являются очень тяжелой для промышленности.

Вице-премьер также дал понять, что Украина в октябре импортирует природный газ по цене около $1,4 тыс. за тысячу кубометров.

"Сегодня цены больше 55 тыс. грн (около $2 тыс. тыс. куб. м) на рынках, но Украина имеет разницу больше 15 тыс. грн (около $570 тыс. куб. м) между рынком, который сегодня сложился в Европе и тем, что мы сегодня получаем", – отметил Любченко.

Он также сообщил, что Министерство экономического развития и торговли предварительно закладывает на 2022 год цену природного газа выше $350 за тысячу кубометров.

"Средневзвешенная цена, которая сегодня рассчитывается для экономики, и будет учтена в прогнозе, сегодня мы понимаем ориентировочно больше $350 за 1 тыс. куб. м. Такие расчеты сегодня ведутся, и все модели социально-экономического развития на 2022 год выходят из таких параметров", – сказал Любченко.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures накануне впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона. В четверг цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров.