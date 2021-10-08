Еврокомиссия договорилась о возврате пассажирам денег за отмененные рейсы вместо ваучеров

Еврокомиссия договорилась с 16 крупными авиакомпаниями Европы о том, что они вернут деньги пассажирам за отмененные рейсы взамен ваучеров. Такие ваучеры авиаперевозчики начали выдавать в 2020 году, когда по всему миру начались массовые отмены рейсов из-за карантинных ограничений.

Авиакомпании также взяли обязательство возвращать деньги в случае последующих отмен рейсов в течение 7 дней, как это предусматривает законодательство ЕС, передает avianews.com.

При этом авиакомпании должны проинформировать пассажира о возможных опциях: изменении маршрута или даты вылета, возврате средств или выпуске ваучера. В последнем случае пассажир должен сам согласиться на получение ваучера вместо денег. Теперь это не может быть единственной опцией для возврата средств.

Еще одна договоренность касается путешественников, которые оформляли авиабилеты через агентства и столкнулись с тем, что посредники тормозят процесс оформления возврата средств.

Пассажирам позволили обращаться за возвратом напрямую в авиакомпанию, а не в агентство. Однако пока такую возможность прямого возврата своим клиентам обеспечат не все авиакомпании.

По данным Еврокомиссии, новые договоренности еврочиновники зафиксировали с авиакомпаниями Aegean Airlines, Air France, Alitalia, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Easyjet, Eurowings, Iberia, KLM, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, TAP, Vueling и Wizz Air.

Их выбрали для проведения переговоров, поскольку именно на эти авиакомпании поступило больше всего жалоб от пассажиров.