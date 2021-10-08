Глава польской PGNiG связал рекордный рост цен на газ с действиями "Газпрома"

Рекордный рост биржевых цен на газ в Европе и действия "Газпрома" указывают на растущую зависимость европейской экономики от российского газа.

Об этом глава правления государственной Польской нефтяной и газовой компании (PGNiG) Павел Маевский заявил, выступая на экономическом "Конгрессе 590" в Варшаве, передает Польское радио.

Маевский пояснил, что ограничение поставок газа российским "Газпромом" вызывает панику на европейских биржах и беспрецедентное ценовое ралли.

"Это ситуация, по нашей оценке, управляется предложениями именно со стороны "Газпрома". Ограничения передачи через газопровод "Ямал-Европа", практически отключение передачи через украинские газопроводы и в не достаточной степени заполненные хранилища, например, на территории Германии, косвенно также контролируемые "Газпромом", – все это приводит к тому, что цена на газ выросла до небывалых размеров", – подчеркнул глава PGNiG.

Он также отметил, что никогда газ не стоил так дорого столько на европейских биржах, как сейчас, и что такой рост сложно вынести экономике и предпринимателям.

Маевский напомнил, что PGNiG стремится максимально диверсифицировать источники поставок чтобы не зависеть от российского газа, в том числе развивая возможности для импорта сжиженного природного газа и собственную добычу.

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Как сообщалось, цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures накануне впервые превысила $1500 за тысячу кубометров, в ходе торгов его стоимость выросла до $1924 за тыс. куб. м на фоне дефицита поставок и низкого уровня заполнения хранилищ в преддверии начала отопительного сезона. В четверг цены на газ в Европе снизились до $1300 за тысячу кубометров.

При этом в сентябре "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа" на октябрь. В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.

В то же время "Газпром" прибегал к массированному отбору газа из подземных хранилищ в Европе для компенсации выпадающих мощностей по поставке. Однако если в июле отбор был плановым на время техобслуживания базовых магистралей "Северный поток" и "Ямал-Европа", то в августе тот же прием используется в авральном режиме из-за падения поставок после аварии на заводе "Газпрома" на Урале.

В итоге к концу сентября крупнейшее в Германии и во всем ЕС газохранилище Rehden, которое принадлежит "Газпрому", было заполнено на менее 5%, тогда как ровно год назад это хранилище было заполнено на 87%.