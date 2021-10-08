Нацполиция расследует нарушения при подписании договора на строительство моста в Запорожье за 12 миллиардов
Об этом свидетельствует постановление суда от 27 сентября, пишут Наші гроші.
Речь идет об уголовном производстве от 31 марта 2021 года, которое начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
В марте 2020 года по результатам торгов Служба автомобильных дорог в Запорожской области и "Онур" заключили договор о строительстве автотранспортной магистрали через Днепр в Запорожье" (автомобильная дорога Н-08 Борисполь-Днепр-Запорожье (через г. Кременчуг) - Мариуполь "Подъезд к о. Хортица (автотранспортная магистраль через р. Днепр в г. Запорожье) (I очередь строительства)) стоимостью 11,92 млрд грн.
Согласно материалам суда, в ходе расследования правоохранители установили, что в договор были внесены расходы на разборку временных зданий и сооружений, а также стоимость ресурсов от разборки (демонтажа). Однако следствие выяснило, что такие работы уже были предусмотрены ранее, за что подрядчики и субподрядчики получали бюджетные средства.
Следователи вместе с заместителем начальника по развитию САД в Запорожской области осмотрели строительную площадку сооружения №3 автотранспортной магистрали через р. Днепр в Запорожье Хортицкого района, в частности конструкции под арочной эстакадой.
Кроме того, были проведены негласные следственные (розыскные) действия – получена информация с транспортных телекоммуникационных сетей.
В качестве свидетеля допрошен бывший заместитель начальника САД по развитию дорог, который рассказал о выполненных работах по монтажу на сооружении №3 "Мостового перехода через реку Старый Днепр" "СДС", что предусмотрено условиями договора №301АМ-20.
Следователи также допросили юристконсульта САД в Запорожской области, которая, ссылаясь на компетенцию отдела развития дорог, не предоставила показаний, имеющих существенное значение для досудебного расследования.
В результате следствие просило продлить срок досудебного расследования по делу, а суд эту просьбу удовлетворил.
Как сообщалось, турецкая компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi стала победителем тендерной процедуры на строительство моста в Запорожье с предложением 11,92 млрд грн. Контракт на строительство моста "Укравтодор" и Onur Taahhut подписали 3 марта 2020 года.
В декабре 2020 года было открыто движение по части нового Запорожского моста, из района Бабурка на остров Хортица через Старый Днепр (Балковый мост). Строительство продолжения моста в Кривой бухте находится на стадии сбора металлоконструкций.
Согласно проекту строительства, мост представляет собой магистраль длинной 9,1 тыс. м, которая связывает правобережную часть города с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава р. Днепр и о. Хортица. Магистраль состоит из шести транспортных развязок, в составе которых 27 искусственных сооружений, в том числе два внеклассных моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.