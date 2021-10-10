Forbes назвал лучшие города для ведения бизнеса в Украине. ИНФОГРАФИКА

Издание Forbes обновило рейтинг украинских городов с точки зрения легкости ведения бизнеса.

"Мы внесли ряд изменений в методологию. Добавился показатель готовности городов к пандемии. Пришлось учесть и то, что Госстат теперь отчитывается о показателях субнационального уровня с учетом нового административно-территориального деления, поэтому в некоторых случаях доступны показатели не городов, а районов. Как и раньше, мы оценивали все города с населением более 90 тыс. человек на контролируемой части Украины", – сообщает издание.

Лидером рейтинга стал Киев, который поднялся с четвертой позиции. Залог успеха - самые высокие в стране деловая активность и покупательная способность населения. Отмечается, что не помешало даже снижение миграционной привлекательности: пригороды застраиваются гораздо интенсивнее, чем столица.

Прошлогодний лидер, Ивано-Франковск, опустился на 4 строчку. Город существенно потерял в условиях прозрачности местных властей и региональном рейтинге Doing Business, а также слабо проявил себя во время пандемии. Кроме рокировки Киева и Ивано-Франковска, других изменений в верхней части таблицы нет.

Наибольшую положительную динамику показал Ирпень, поднявшийся на 7 место с 13. На пять мест в рейтинге поднялись Белая Церковь и Кременчуг. Худшая динамика у Каменца-Подольского, который опустился сразу на восемь позиций – до уровня городов прифронтовой зоны.