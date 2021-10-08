Киевляне заказали более 612 тысяч спецпропусков на случай локдауна, – КГГА

Электронная система заказа спецпропусков в общественный транспорт работает более двух месяцев, за это время было заказано 612 705 спецпропусков.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

Всего в системе зарегистрировались 9 187 компаний. Из них 8 090 подали заявки для своих работников.

255 863 спецпропусков заказали только за сентябрь. За все время было заказано 612 705 спецпропусков.

Чтобы заказать спецпропуски нужно:

авторизоваться в системе https://qpass.kyivcity.gov.uaза помощью КЭП;

заполнить электронную форму заявки;

в случае получения положительного решения о выдаче спецпропусков – ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карты "Киев Цифровой" каждого работника;

информацию о подтверждении или отказе в выдаче спецпропусков каждого работника можно получить в системе https://qpass.kyivcity.gov.ua.

Все решения о предоставлении пропусков будет принимать постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций только после объявления дат и условий локдауна, если в этом будет необходимость. В настоящее время таких предпосылок нет.

Ранее сообщалось, что Киев будет максимально оттягивать ограничения работы общественного транспорта в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19 и введения локдауна.