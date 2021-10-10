Аэропорт "Херсон" расширит зону вылета за 23 миллиона
Об этом сообщили на предприятии, передает avianews.com.
Как отмечается, то позволит одновременно обслуживать на вылет два международных рейса.
Стоимость работ оценивается в 23 млн грн. На эти деньги предприятие проведет ремонт второго этажа аэровокзала, который сейчас не используется для отправки пассажиров, обустроит здесь зал вылета, кафе и магазины.
Работы готовы начать после поступления финансирования. Сейчас предприятие раcсматривает разные варианты привлечения средств.
В рамках подготовительных работ аэропорт уже расширил будущую зону вылета за счет выноса остекления на балкон и предусмотрел два выхода на посадку. В время новых работ рядом обустроят спуски на перрон, чтобы пассажиры могли выходить к самолетам.
Сейчас все вылеты и прилеты пассажиров аэропорт Херсон обеспечивает через первый этаж терминала. Существующая зона вылета имеет небольшую площадь, из-за чего здесь может быть тесно при вылете даже одного среднемагистрального самолета с числом мест 200, если рейс имеет полную загрузку.
Использование второго этажа позволит увеличить зону прилета на первом этаже или обеспечить одновременный вылет и внутренних, и международных рейсов при сохранении зоны вылета на первом этаже. Сейчас аэропорт может отправлять одновременно только один самолет.
Ранее сообщалось, что международный аэропорт "Херсон" с 20 сентября и до конца 2021 года будет закрыт для реконструкции взлетно-посадочной полосы.