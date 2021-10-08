Ирландия согласилась поддержать глобальную реформу налогообложения транснациональных корпораций

Ирландия заявила о готовности поддержать глобальную налоговую реформу, предусматривающую введение минимальной ставки налога на прибыль транснациональных корпораций на уровне не менее 15%.

Ирландия, где ставка корпоративного налога с 2003 года составляет 12,5%, является европейским плацдармом для крупнейших американских технологических компаний, передает Интерфакс-Украина.

Соглашение о глобальной налоговой реформе ранее в этом году получило поддержку 130 стран, а Ирландия до последнего времени оставалась среди тех, кто не спешил одобрить ее.

Действующая в стране ставка в 12,5% существенно ниже среднего для стран ОЭСР уровня в 23%, в связи с чем, именно в Ирландии открыли свои штаб-квартиры такие компании как Google, входящая в Alphabet Inc., и Facebook Inc.

Согласно данным Американской торговой палаты в Ирландии, в этой стране работает более 800 американских компаний.

По оценкам ирландского Минфина, страна потеряет налоговые доходы на сумму до 2 млрд евро в результате налоговой реформы. В то же время власти страны отмечают, что низкая ставка корпоративного налога является не единственным фактором, который привлекает в страну зарубежные компании.

Тот факт, что Ирландия согласилась поддержать глобальную налоговую реформу, вероятно, является уступкой страны ключевым союзникам, особенно США, пишет WSJ.

"Я думаю, наша позиция сейчас - это некий баланс и справедливый компромисс, отражающий интересы многих стран", - заявил министр финансов Ирландии Паскаль Донохью.

Глобальная налоговая реформа включает в себя два ключевых пункта, первый из которых предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных корпораций, в том числе цифровых. В соответствии с первым пунктом, государства получат право облагать налогом ту деятельность международных корпораций, которая приходится на эту страну, даже если компании не представлены в ней физически. В соответствии со вторым пунктом реформы, минимальная ставка налога на прибыль транснациональных корпораций устанавливается на уровне не менее 15%.