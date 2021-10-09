Нацбанк выдал кредит рефинансирования на 91 миллион

Национальный банк 8 октября провел тендер по поддержке ликвидности банков сроком до 28 дней по процентной ставке 9,5%.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Отмечается, что была удовлетворена заявка одного банка на 91 млн грн рефинансирования Нацбанка.

Напомним, что 24 сентября "Радабанк" и "Украинский банк реконструкции и развития" (УБРР) привлекли 110 млн грн и 18 млн грн соответственно под 9,5% годовых по 90-дневному рефинансированию.